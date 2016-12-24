«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны

У Алёны Шукшиной из Саранска была очень добрая и необычная мечта – поплавать с дельфинами. Девочка с мамой отдыхали на море, где посетили дельфинарий. После чего у Алёны появилась такая мечта. Чтобы желание девочки исполнилось, семья решила принять участие во всероссийской акции «Ёлка желаний», которая по инициативе Президента России проходит по всей стране уже несколько лет подряд.



Шар с желанием Алёны снял с елки Глава Мордовии Артём Здунов. И мечта ребенка стала реальностью.



Руководитель республики встретился с семьей девочки, чтобы вручить новогодний подарок – сертификат на посещение дельфинария. Алёна подарила Артёму Здунову картину с изображением дельфинов, которую они с мамой сделали собственными руками.



За чашкой чая Алёна рассказала Главе Мордовии, что ходит в детский сад и любит плавать. «Очень рады, что есть такая акция – «Ёлка желаний». Благодаря ей наши дети верят в чудо, в добрых волшебников», - поблагодарила Мария Шукшина.



После встречи с руководителем региона девочка пообщалась с мордовским Дедом Морозом и Снегурочкой. Они также вручили Алёне подарки и добрые теплы пожелания на предстоящий год.



Напомним, что акция «Ёлка желаний» объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела. В прошлом году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках этой акции, а всего с 2018 года - более 107 тысяч человек.



Так в преддверии Нового года Алёна Шукшина побывала в нижегородском дельфинарии, где благодаря всероссийской акции исполнилось ее желание - поплавала с дельфинами.