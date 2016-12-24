В Саранске дети защитников Отечества посетили «Новогодний экспресс»

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии организовал посещение квеста «Новогодний экспресс» для детей погибших участников СВО. Мероприятие состоялось 28 декабря в Музее им. Эрьзи.



Под руководством научного сотрудника Татьяны Ведяковой ребята вместе с родными совершили увлекательное путешествие в зимнюю сказку. Экспресс «провез» их по семи станциям, расположенным в залах музея. Ребята выполняли различные задания и открыли для себя много нового.

Квест завершился просмотром советского мультфильма «Зимняя сказка» и вручением детям призов.



«Мне очень понравилось путешествие, - признался 12-летний Артем. – Я сделал много новых открытий и погрузился в настоящую новогоднюю атмосферу!»