В Саранске дети защитников Отечества посетили «Новогодний экспресс»

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии организовал посещение квеста «Новогодний экспресс» для детей погибших участников СВО. Мероприятие состоялось 28 декабря в Музее им. Эрьзи.
Под руководством научного сотрудника Татьяны Ведяковой ребята вместе с родными совершили увлекательное путешествие в зимнюю сказку. Экспресс «провез» их по семи станциям, расположенным в залах музея. Ребята выполняли различные задания и открыли для себя много нового.
Квест завершился просмотром советского мультфильма «Зимняя сказка» и вручением детям призов.
«Мне очень понравилось путешествие, - признался 12-летний Артем. – Я сделал много новых открытий и погрузился в настоящую новогоднюю атмосферу!»
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