Новые задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное»

Участникам конкурса «Это у нас семейное» открылись для выполнения два новых задания дистанционного этапа – «История семьи» и «Рецепт Жуковых». В рамках этапа продолжается Марафон заданий, где семейные команды оперативно выполняют предложенные конкурсные испытания и получают за скорость их выполнения подарки и сувениры. Дистанционный этап конкурса продлится до 15 января 2024 года. Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Это у нас семейное» стали более 585 тысяч человек, а это свыше 100 тысяч семейных команд.

Задания блока «История семьи» предлагают участникам больше узнать о традициях своей семьи, корнях и достижениях родственников. Семейные команды заполнят виртуальную летопись семьи и получат электронную книгу («Семейная летопись»), расскажут о семейной традиции отмечать праздники («Семейные традиции») и даже придумают и нарисуют герб своей семьи («Семейный герб»).

Задание «Рецепт Жуковых» предлагает участникам приготовить всем вместе шарлотку по фирменному рецепту семьи певца и члена Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергея Жукова.

Продолжается Марафон заданий, запущенный 4 декабря. Участвуя в нем, конкурсанты не только получают баллы за участие в дистанционном этапе проекта «Это у нас семейное», но и дополнительные призы за оперативность выполнения заданий. Каждая неделя Марафона посвящена одному из конкурсных испытаний. Так, неделю с 25 по 31 декабря участникам предлагается посвятить выполнению задания «Новый год», с 1 по 7 января – сразу двух заданий – «Званый ужин» и «Веселые старты», а с 8 по 14 января – «История семьи».

«Впереди самый семейный праздник в году. Новогодние каникулы – отличный повод собраться вместе, выполняя увлекательные задания конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Помимо самого ценного подарка – времени, проведенного вместе, участников ждут призы за участие в Марафоне заданий, подарки от наших партнеров и членов Наблюдательного совета конкурса. Еще мы приготовили сюрпризы, приуроченные к открытию двух новых заданий дистанционного этапа. Семья Сергея Жукова, автора конкурсного испытания «Рецепт Жуковых», выберет одну из команд, которая приедет к ним в гости, чтобы пообщаться и попробовать фирменные блюда семьи певца. А несколько семейных гербов, нарисованных семьями при выполнении задания «История семьи», побывают в космосе в прямом смысле этого слова: российские космонавты возьмут их с собой на Международную космическую станцию!» – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Дистанционный этап конкурса продлится до 15 января 2024 года. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны и другие задания: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год» и «Первая помощь». Семейные команды могут выполнять все предложенные задачи, а могут сконцентрироваться на тех, которые кажутся им наиболее интересными. Главное условие всех конкурсных испытаний – их выполнение всеми членами семейной команды. По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное». Главные призы конкурса – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».