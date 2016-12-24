В Саранске следователи устанавливают обстоятельства гибели пенсионера во время пожара

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По информации Следственного комитета по РМ, в столице Мордовии днем 28 декабря в правоохранительные органы от местных жителей поступило сообщение о возгорании в квартире, расположенной в многоэтажном доме по улице Веселовского. В квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 74-летнего пенсионера.
По данному факту организовано проведение процессуальной проверки.
Установлено, что погибший проживал вдвоем с супругой, на момент возникновения пожара она дома отсутствовала. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки.
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