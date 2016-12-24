В Саранске следователи устанавливают обстоятельства гибели пенсионера во время пожара

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в столице Мордовии днем 28 декабря в правоохранительные органы от местных жителей поступило сообщение о возгорании в квартире, расположенной в многоэтажном доме по улице Веселовского. В квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 74-летнего пенсионера.

По данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

Установлено, что погибший проживал вдвоем с супругой, на момент возникновения пожара она дома отсутствовала. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Благородная миссия

Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения

«Шумбрат, Мордовия!»

В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества

1
Заказать рекламу
1
1
1