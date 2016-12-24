В Мордовии начал работать сайт о зимних развлечениях в республике

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Жители республики могут воспользоваться новым сайтом «Зимние активности», разработанным совместными силами Правительства Мордовии, районных администраций и Центра управления регионом.
От жителей Мордовии в соцсетях регулярно поступали просьбы о создании информационного ресурса, где можно ознакомиться со всеми возможностями для активного отдыха в зимний период. По поручению Главы республики был организован сбор необходимой информации.
Специалисты ЦУР Республики Мордовия разработали удобный сайт, который собрал все доступные активности. Здесь можно узнать о катках, горках, новогодних турах, фудкортах, прокатах лыж и многом другом. Также здесь доступна афиша предстоящих праздничных мероприятий.
Ознакомиться со всеми возможностями сайт можно по ссылке: events.map-rm.ru
База сайта будет регулярно дополняться новой актуальной информацией. Также на главной странице есть удобный фильтр, который поможет найти развлечения в конкретном районе республики.
Помимо этого, пользователи могут прибегнуть к помощи интерактивной карты с гео-метками. А форма обратной связи позволяет всем желающим поделиться своими впечатлениями, а также рассказать о других местах, которых еще нет в базе сайта.
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