В Саранске открылся третий ресторан «Вкусно — и точка»

Наш город

В канун Нового года в столице Мордовии распахнул свои двери еще один флагманский ресторан быстрого питания «Вкусно —и точка». Он будет радовать жителей и гостей Химмаша на улице Севастопольская.

В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин. Он поздравил коллектив предприятия с расширением сети и пожелал занять достойное место на карте организаций общественного питания Саранска, а также в в сердцах жителей и гостей региона.

«Это уже третья ваша точка в городе — событие знаковое, - отметил Александр Анохин. - Пусть у вас всегда будет вкусно и сытно, весело и приятно, удобно и доступно, а каждый день знаменуется большим потоком гостей, чередой знаменательных событий и стабильно растущими показателями».

Александр Анохин и директор предприятия быстрого обслуживания «Вкусно - и точка» Анастасия Шеянова торжественно перерезали ленточку, официально дав старт работе популярному ресторану быстрого питания.

Венчал торжественную часть праздничный салют.

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