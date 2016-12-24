В Саранске открылся третий ресторан «Вкусно — и точка»

В канун Нового года в столице Мордовии распахнул свои двери еще один флагманский ресторан быстрого питания «Вкусно —и точка». Он будет радовать жителей и гостей Химмаша на улице Севастопольская.



В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин. Он поздравил коллектив предприятия с расширением сети и пожелал занять достойное место на карте организаций общественного питания Саранска, а также в в сердцах жителей и гостей региона.



«Это уже третья ваша точка в городе — событие знаковое, - отметил Александр Анохин. - Пусть у вас всегда будет вкусно и сытно, весело и приятно, удобно и доступно, а каждый день знаменуется большим потоком гостей, чередой знаменательных событий и стабильно растущими показателями».



Александр Анохин и директор предприятия быстрого обслуживания «Вкусно - и точка» Анастасия Шеянова торжественно перерезали ленточку, официально дав старт работе популярному ресторану быстрого питания.



Венчал торжественную часть праздничный салют.