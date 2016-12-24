В Саранске открылся третий ресторан «Вкусно — и точка»

«Все мы любим Мордовию!»
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
В канун Нового года в столице Мордовии распахнул свои двери еще один флагманский ресторан быстрого питания «Вкусно —и точка». Он будет радовать жителей и гостей Химмаша на улице Севастопольская.
В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин. Он поздравил коллектив предприятия с расширением сети и пожелал занять достойное место на карте организаций общественного питания Саранска, а также в в сердцах жителей и гостей региона.
«Это уже третья ваша точка в городе — событие знаковое, - отметил Александр Анохин. - Пусть у вас всегда будет вкусно и сытно, весело и приятно, удобно и доступно, а каждый день знаменуется большим потоком гостей, чередой знаменательных событий и стабильно растущими показателями».
Александр Анохин и директор предприятия быстрого обслуживания «Вкусно - и точка» Анастасия Шеянова торжественно перерезали ленточку, официально дав старт работе популярному ресторану быстрого питания.
Венчал торжественную часть праздничный салют.
Поделиться в соц. сетях:
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников