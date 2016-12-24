«Движение Первых» Мордовии присоединилось к акции «Российский Детский Дед Мороз»

В рамках акции «Российский Детский Дед Мороз» в Мордовии дарят праздник тем, кто встречает новогодние дни на работе или на службе. Школьники Мордовии в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют работников заводов, магазинов, транспорта, охраны, почты и многих других. Именно они помогают каждому из нас комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи.

Ребята исполняют новогодние стихотворения и песни, вручают подарки, сделанные своими руками. А взрослые проводят для них экскурсии по своим рабочим местам, рассказывают интересные истории и факты о своей профессии.

Ребята подарили праздник уже 240 представителям различных профессий. Например, активисты из города Саранск поздравили сотрудников МЧС России по РМ, побывали в специализированной пожарно-спасательной части, узнали все сложности этой работы. В Краснослободском районе подарки принимали сотрудники отделения скорой медицинской помощи, ГИБДД и МВД. В Старошайговском районе - Дом престарелых. В Ичалковском, Ардатовском, Зубово-Полянском, Чамзинском, Дубёнском, Темниковском, Большеигнатовском, Инсарском районах представители Движения подарили новогоднее настроение сотрудникам социальных центров, продавцам, фармацевтам, врачам и т.д.

«Вплоть до Старого Нового Года наши юные Деды Морозы и Снегурочки будут поздравлять пожарных, врачей, спасателей, работников коммунальных служб, курьеров и военнослужащих. Это действительно замечательная идея, которую предложили и реализуют сами ребята», - подчеркнул председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.