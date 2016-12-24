В 2024 году в Мордовии модернизируют более 20 объектов культуры

В рамках национального проекта «Культура» в Мордовии в 2024 году будет модернизировано свыше 20 объектов культуры. Такое решение принято во время рабочей встречи Министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светланы Баулиной с заместителем Министра культуры РФ Надеждой Преподобной.

В следующем году в нашей республике будет проведен капитальный ремонт 4 учреждений культуры, оснащено 3 детских школы искусств и Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова, модернизированы по модельному стандарту 3 библиотеки, современное оборудование поступит в 2 музея и 2 театра.

Также будет приобретен автоклуб, создано 4 виртуальных концертных зала и оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам.