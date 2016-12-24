Сенатор от Мордовии Сергей Кисляк исполнил новогодние желания детей из республики

Продолжается Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». В предновогодние дни для 11-летней Кристины Кузнецовой и 6-летнего Никиты Шичкина из Мордовии роль доброго волшебника исполнил сенатор Российской Федерации Сергей Кисляк.

Кристина мечтала о батуте. Он поможет девочке укрепить мышцы и повысить физическую активность. Желанный подарок и сладости ей вручил помощник сенатора.

Никита хотел побывать в роли полицейского. По просьбе сенатора сотрудники МВД по РМ организовали для мальчика и двух его братьев экскурсию. Ребята посетили музей ГИБДД, осмотрели полицейский автотранспорт, оборудование, примерили спецодежду, проверили документы у водителя. А затем посетили Центр кинологической службы МВД. Там они наглядно увидели, как проводится работа кинолога с животным, выполнение основных упражнений из общего курса дрессировки и прохождение полосы препятствий. В завершение встречи дети получили памятные подарки и сладости.

При вручении подарков Сергей Кисляк по видеосвязи побеседовал с мамой ребят – Натальей Геннадьевной. Она рассказала о своей семье, интересах и увлечениях сыновей и пригласила сенатора в гости на мордовские блины.