В Саранске любитель галлюциногенных грибов выслушал приговор суда

В столице Мордовии суд определил меру наказания 35-летнему местному жителю за пристрастие к растительной «дури». Он обвинялся в незаконном хранении наркотических средств.

В августе этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ. В ходе обследования квартиры 35-летнего мужчины оперативники изъяли марихуану массой 6.4 грамма. Также у него обнаружили контейнер с грибами и три полимерных пакета с растительной массой.

Проведенное исследование установило, что изъятое представляет собой плодовые тела грибов, содержащих психоактивное вещество псилоцин общим весом 9,4 грамма.

Как пояснил мужчина, некоторое время назад он в интернете заказал посылку со спорами одурманивающих грибов, которую потом забрал из тайника. В своей квартире житель Саранска приступил к выращиванию галлюциногенных грибов, чтобы обеспечить собственные наркотические потребности.

В отношении «грибника» было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Кроме того, на него составили административный протокол за незаконное культивирование наркотических растений.

Как сообщает МВД по РМ, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.