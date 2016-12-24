В Мордовии возбудили уголовное дело по мошенничеству на 5,7 миллиона рублей

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 47-летнего депутата Государственного собрания Республики Мордовия, причастного к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2018-2020 годы фигурант через подконтрольные ему крестьянско-фермерские хозяйства получил от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ 2 гранта на сумму 2,7 и 3 миллионов рублей.

По условиям программы деньги были выделены на покупку крупного рогатого скота и создание постоянных рабочих мест в рамках программ «Начинающий фермер» и «Агростартап». В действительности деятельность сельхозпредприятиями не осуществлялась, а отчет о целевом расходовании грантов содержал подложные документы.

Таким образом бюджету региона был причинен ущерб на общую сумму более 5,7 миллионов рублей, которые подозреваемый использовал по своему усмотрению.

На основании собранных УФСБ материалов следствием возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, выявления преступных связей подозреваемого и закрепление доказательственной базы.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.