В Мордовии инспекторы Росприроднадзора спасли краснокнижного орлана-белохвоста

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Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия организовали доставку травмированного орлана-белохвоста в Центр реабилитации диких птиц «Воронье Гнездо» во Владимирской области.
Больную хищную птицу у дороги в Ардатовском районе Мордовии поймали местные жители и доставили в городской зоопарк. Там было установлено, что это орлан-белохвост – этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Обследование птицы на местной ветеринарной станции показало, что у «пациента» имеется перелом крыла и два перелома бедра со смещением.
Было принято решение транспортировать орлана в специализированный Центр реабилитации диких птиц для проведения сложной хирургической операции и последующего специфического лечения.
В настоящее время орлан-белохвост находится под наблюдением специалистов Центра во Владимирской области, его готовят к операции. После чего птице предстоит долгий период реабилитации.
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