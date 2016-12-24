В Мордовии инспекторы Росприроднадзора спасли краснокнижного орлана-белохвоста

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия организовали доставку травмированного орлана-белохвоста в Центр реабилитации диких птиц «Воронье Гнездо» во Владимирской области.

Больную хищную птицу у дороги в Ардатовском районе Мордовии поймали местные жители и доставили в городской зоопарк. Там было установлено, что это орлан-белохвост – этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Обследование птицы на местной ветеринарной станции показало, что у «пациента» имеется перелом крыла и два перелома бедра со смещением.

Было принято решение транспортировать орлана в специализированный Центр реабилитации диких птиц для проведения сложной хирургической операции и последующего специфического лечения.

В настоящее время орлан-белохвост находится под наблюдением специалистов Центра во Владимирской области, его готовят к операции. После чего птице предстоит долгий период реабилитации.