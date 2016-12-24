В «Газпром газораспределение Саранск» подвели итоги газификации в 2023 году

Социум

В «Газпром газораспределение Саранск» подвели предварительные итоги работы в 2023 году. Так, в рамках догазификации от жителей Мордовии было принято 5152 заявки, заключено 5126 договоров, из которых 4905 исполнены.

Кроме того, была исполнена заявка на догазификацию медицинского учреждения - специалисты организации завершили строительство газопровода для фельдшерско-акушерского пункта в поселке Центральный Торбеевского района.

Продолжается работа по реализации Программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 гг. В частности, ведется проектирование, строительство и модернизация газовых объектов в различных районах региона.

«Считаю, что 2023 год наша газораспределительная организация завершает с положительной динамикой. Ведется работа по строительству шести межпоселковых газопроводов, три из которых завершены. В рамках догазификации всего с момента реализации мероприятий к сетям газоснабжения подключены 4220 домовладений», - сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.

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