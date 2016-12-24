В Мордовии водитель «Нивы Лаура» протаранил «УАЗ» Скорой помощи

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
По информации Госавтоинспекции республики, 27 декабря в Краснослободском районе в 10:15 на автодороге «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» 52-летний водитель автомобиля «Нива Лаура» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с «УАЗом» Скорой помощи под управлением 60-летнего мужчины.
В результате виновник ДТП, а также 54-летняя и 31-летний пассажиры машины Скорой помощи с различными травмами были доставлены Краснослободскую ЦРБ. Водители трезвы.
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Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
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