В Мордовии водитель «Нивы Лаура» протаранил «УАЗ» Скорой помощи

По информации Госавтоинспекции республики, 27 декабря в Краснослободском районе в 10:15 на автодороге «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» 52-летний водитель автомобиля «Нива Лаура» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с «УАЗом» Скорой помощи под управлением 60-летнего мужчины.

В результате виновник ДТП, а также 54-летняя и 31-летний пассажиры машины Скорой помощи с различными травмами были доставлены Краснослободскую ЦРБ. Водители трезвы.