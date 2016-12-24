В Мордовии «Ёлка желаний» исполнила новогодние мечты детей Защитников Отечества

В Мордовии завершилась акция «Елка желаний», проводимая региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». В рамках акции депутаты Госсобрания РМ и городского Совета депутатов, а также меценаты исполнили новогодние мечты детей погибших героев.



В преддверии Нового года благотворители подарили детям подарки. В Старошайговском районе трехлетний Артем получил радиоуправляемую машинку и сундучок со сладостями, 6-летний Даниил из Саранска уже осваивает новенький фотоаппарат, а 12-летняя Настя из Ардатова делает первые штрихи с помощью набора художника. Всего в рамках акции исполнились желания около 100 ребятишек.



Финальное праздничное мероприятие для детей состоялось 27 декабря в филиале фонда «Защитники Отечества». Ребята погрузились увлекательную новогоднюю сказку, в которой было место добру и волшебству. Они противостояли злому Лешему, спасали Дедушку Мороза, играли в снежки, зажигали огни на елке, пели песни и танцевали, а еще загадывали желания. Все ребята получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.



«Для наших детей это настоящий праздник, - призналась Евгения Байбикова из Ромодановского района. - Они все еще верят в волшебство и увлеченно пишут письма Дедушке Морозу. Большое спасибо за внимание и настоящую новогоднюю сказку!»



«Мне очень понравилось представление! - признался 13-летний Тахир. - Жаль расставаться с полюбившимися героями. Обязательно встречусь с ними в Новом Году!»



Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии Алексей Герасименко отметил, что семьи героев находятся под опекой сотрудников фонда. И самая трогательная категория подопечных - это дети.

«Наша задача состоит в том, чтобы окружить их заботой и вниманием. Акция «Елка желаний» позволила ребятам прикоснуться к новогоднему чуду и почувствовать, что в мире на самом деле существуют волшебство и доброта».