Жители Мордовии могут проголосовать за номинантов Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Благородная миссия
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В нашей стране по поручению Президента РФ проводится Всероссийская муниципальная премия «Служение». В этом году она проходит впервые и станет ежегодной.
Номинантами могут стать команды и люди, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Это муниципальные главы, служащие и работники, депутаты, члены ТОС, а также сельские старосты.
Уже стартовал этап народного голосования за номинантов, который продлится до 14 января следующего года. Сделать свой выбор можно на сайте премии: clck.ru/36irjE
На премию было подано около 19 тысяч заявок со всех регионов страны, в том числе 2405 из Приволжского федерального округа. В этом году представлено 10 номинаций: «Мой край – моя гордость»; «Малая родина – сила России»; «Защита отечества – общее дело»; «Объединяя усилия – умножаем возможности»; «Инициатива каждого – общий успех»; «Прямой разговор – доверие к власти»; «Опыт наставника – успех молодых»; «Новые технологии – новые возможности»; «Судьба человека – гордость Отечества».
В январе будут определены по 3 финалиста в каждой номинации – по одному победителю и два лауреата. Церемония награждения состоится 16 января.
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Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
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