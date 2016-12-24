Жители Мордовии могут проголосовать за номинантов Всероссийской муниципальной премии «Служение»

В нашей стране по поручению Президента РФ проводится Всероссийская муниципальная премия «Служение». В этом году она проходит впервые и станет ежегодной.

Номинантами могут стать команды и люди, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Это муниципальные главы, служащие и работники, депутаты, члены ТОС, а также сельские старосты.

Уже стартовал этап народного голосования за номинантов, который продлится до 14 января следующего года. Сделать свой выбор можно на сайте премии: clck.ru/36irjE

На премию было подано около 19 тысяч заявок со всех регионов страны, в том числе 2405 из Приволжского федерального округа. В этом году представлено 10 номинаций: «Мой край – моя гордость»; «Малая родина – сила России»; «Защита отечества – общее дело»; «Объединяя усилия – умножаем возможности»; «Инициатива каждого – общий успех»; «Прямой разговор – доверие к власти»; «Опыт наставника – успех молодых»; «Новые технологии – новые возможности»; «Судьба человека – гордость Отечества».

В январе будут определены по 3 финалиста в каждой номинации – по одному победителю и два лауреата. Церемония награждения состоится 16 января.