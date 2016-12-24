В центре Саранска 31 декабря будет ограничено движение транспорта

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По информации Администрации города, в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече Нового 2024 года, в Саранске с 8:00 до 23:00 31 декабря будет временно исключена стоянка, остановка и ограничено движение транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

- по пр. Ленина на участке от ул. Коммунистической до
ул. Советской

- по ул. Володарского на участке от ул. Коммунистической до
ул. Советской

- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Коммунистической до
ул. Советской

- по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от
ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Советской на участке от ул. Рабочей до ул. Володарского

- на парковках, расположенных по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания РМ, по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

- с 15:00 до 23:00 31 декабря на автодороге на участке от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до д. 34 по ул. Советской.

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