22-летний парень из Саранска проиграл похищенные у пенсионерки деньги в онлайн-казино

Как сообщает МВД по РМ, в отдел полиции по Рузаевскому району поступило заявление 67-летней женщины, ставшей жертвой известной мошеннической схемы с мнимым ДТП близкого человека.

По словам потерпевшей, ей на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник сообщил, что сноха заявительницы из-за ДТП угодила в неприятную историю и для урегулирования всех проблем нужно срочно передать денежные средства в размере 500 тысяч рублей. В этот же день к дому пенсионерки прибыл гонец мошенников, который и забрал подготовленную наличность.

Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали криминального курьера. Им оказался 22-летний житель Саранска. В полиции он пояснил, что такую «подработку» нашел в одном из популярных мессенджеров. По указанному адресу забрал у женщины деньги и перечислил основную часть на определенные реквизиты, оставив 10% от суммы себе в качестве заработка. Правда, все «заработанные» деньги он тут же спустил в онлайн-казино.