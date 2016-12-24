В Мордовии опубликован график доставки пенсий за январь 2024 года

Региональное отделение Социального фонда РФ сообщает о графике доставки пенсий за январь 2024 года в Республике Мордовия.

На банковские карты

Для получателей пенсии 5-го числа, выплата будет осуществлена досрочно 27 - 28 декабря 2023 года.



Остальным получателям пенсий на банковские карты выплата поступит по стандартному графику в январе 2024 года.



Через отделения Почты России

Выплата пенсий в Мордовии начнется с 3 января 2024 года.



В ОПС с 6-ти разовой доставкой:

- 3 января - за 3, 4, 5 января

- 6 января - за 6, 7 января



В ОПС с 5-ти разовой доставкой:

- 3 января - за 3, 4, 5 января

- 6 января - за 6, 7, 8 января



В ОПС с 3-х разовой доставкой (с рабочими днями почтальонов во вторник, четверг и субботу):

- 3 января - за 3, 4, 5 января

- 6 января - за 6, 7, 8 января



В ОПС с 3-х разовой доставкой (с рабочими днями почтальонов в понедельник, среду, пятницу):

- 3 января - за 3, 4, января

- 5 января - за 5, 6, 7 января.