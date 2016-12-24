Глава Мордовии принял участие в заседании Госсовета

Глава Мордовии Артём Здунов 27 декабря принял участие в заседании итогового Государственного Совета под председательством Президента страны Владимира Путина. В этом году Госсовет был посвящен повышению роли и престижа педагога и наставника.

Президент подчеркнул важность развития широкого, подлинно всероссийского движения наставников. «Сейчас в эту работу включаются граждане всех возрастов и профессий – состоявшиеся специалисты, студенты и даже школьники, участники Всероссийского движения детей и молодежи, наши военнослужащие, ветераны боевых действий, а также волонтеры и предприниматели, - сказал Владимир Путин. - И всех этих людей объединяет одно устремление: чтобы дело, в которое они верят, которому посвящают свою жизнь, было продолжено. Чтобы преумножались знания и опыт, сохранялись традиции и ценности, развивались, шли вперед все, кто занимаются этим благородным делом, а значит, и вся наша страна. Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой. Они, учителя, этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми».

Глава государства процитировал слова великого русского педагога Константина Ушинского о воспитании, которое является «одним из величайших дел в истории». Президент подчеркнул: «Сегодня мы возвращаемся к этим традициям, берем все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования. Восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую в школах, вузах, техникумах и колледжах. Для нашего суверенитета это также важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий».

На заседании Госсовета Владимир Путин выступил с рядом инициатив, важных для поддержки педагогов. В частности, глава государства поручил Правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей в России. Также Президент предложил учредить ежегодную премию «Наставник года».

На заседании Госсовета выступили заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор г. Севастополя, председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Образование» Михаил Развожаев, представители наставничества из образовательной и производственной сферы.

Напомним, что уходящий 2023 год в России был Годом педагога и наставника. Многое сделано в отрасли образования, проведена большая системная работа по повышению престижа роли педагога.

Мордовия традиционно занимает высокие места в рейтинге Минпросвещения России. В этом году количество заявлений на педагогические специальности в вузы и колледжи в республике выросло на 10%.

Наши педагоги приняли результативное участие в профессиональных конкурсах. Второе место на всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023» заняла Марина Федорова - воспитатель детского сада № 5 г. Саранска. В двадцатку сильнейших на конкурсе профмастерства «Мастер года – 2023» вошла Светлана Федотова – преподаватель спецдисциплин Рузаевского техникума железнодорожного транспорта им. А.П. Байкузова. Кроме того, в этом году две практики от Мордовии вошли в ТОП - 50 региональных практик наставничества.