Дети участников СВО из Мордовии побывали на киноёлке в Москве

Социум

26 декабря школьники из всех районов республики – дети бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, посетили грандиозное новогоднее шоу - ёлку на киностудии Мосфильм.

Дети побывали в гостях у сказки с авторскими декорациями, яркими костюмами, прекрасной актерской игрой, оркестровой музыкой и уникальными спецэффектами.

Также ребятам провели обзорную экскурсию по Москве. Они побывали на Красной площади, посетили Международную выставку-форум «Россия», Московский океанариум. Ребята получили массу позитивных эмоций и ярких впечатлений.

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