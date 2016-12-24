Дети участников СВО из Мордовии побывали на киноёлке в Москве

«Все мы любим Мордовию!»
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
26 декабря школьники из всех районов республики – дети бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, посетили грандиозное новогоднее шоу - ёлку на киностудии Мосфильм.
Дети побывали в гостях у сказки с авторскими декорациями, яркими костюмами, прекрасной актерской игрой, оркестровой музыкой и уникальными спецэффектами.
Также ребятам провели обзорную экскурсию по Москве. Они побывали на Красной площади, посетили Международную выставку-форум «Россия», Московский океанариум. Ребята получили массу позитивных эмоций и ярких впечатлений.
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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
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