На госпаблики Мордовии подписаны почти 933 тысячи граждан

В декабре прошлого года в России вступил в силу закон о госпабликах, который обязал органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные учреждения вести свои официальные сообщества в соцсетях. За прошедшее время их количество во «ВКонтакте» достигло 175 тысяч. Подписчиками госпабликов являются 55% интернет-аудитории страны.

«Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом – через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тыс. госпабликов, на них подписано примерно 50 млн человек», – сказал замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов.

«Сейчас в Мордовии функционирует больше 1330 госпабликов, на которые подписаны почти 933 тысячи жителей нашей республики. В соцсетях присутствуют госорганизации всех уровней – от Правительства республики, министерств и районных администраций до школ, детских садов и больниц», – прокомментировал руководитель ЦУР Республики Мордовия Андрей Барашихин.

На базе Центров управления регионами проходят обучающие мероприятия для администраторов госпабликов, в которых поучаствовали 46 тысяч человек. Еще 112 тысяч администраторов прошли онлайн-курс «Академия госпабликов».

«В России появилась новая профессия – администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах – учителя, в детских садах – воспитатели и т.д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года», – рассказал заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Помимо информационной функции, госпаблики выполняют роль помощника граждан. В уходящем году в них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Востребованность подобных сервисов растет. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тыс. госпабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тыс. Только за ноябрь услуги получили больше 5 тыс. человек.