В поселке Комсомольский по нацпроекту отремонтировали дорогу

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В р.п. Комсомольский Чамзинского района по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили капитальный ремонт автодороги «г. Саранск – с. Сурское – г. Ульяновск – р. п. Комсомольский» на участке, проходящем по поселку.
Подрядная организация ООО «Мордовдорстрой» выполнила работы на дорожном полотне, протяженностью более 3 км по улице Республиканской. Строители сняли деформированное покрытие, подготовили основание из щебня, уложили нижний и верхний слой асфальта. Провели работы по обустройству наружного освещения на всем участке, тротуаров и пешеходных дорожек. Нанесли разметку из термопластика.
Стоит отметить, что отремонтированный участок является рекордсменом по количеству светофорных объектов, которые установлены на пяти перекрестках. Дорога проходит по центру поселка и ведет к поликлинике, центральной площади и спортивным объектам.
С открытием нового дорожного объекта перемещаться по рабочему поселку стало намного комфортнее.
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