В Мордовии молодая автоледи погибла в ДТП с грузовой фурой

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 26 декабря в Зубово-Полянском районе в 16:40 на автодороги «З. Поляна – Потьма» 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Фольксваген Джетта» не учла скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Здесь иномарка совершила столкновение с автомобилем «МАЗ-5529М1» с прицепом под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП управлявшая автомашиной «Фольксваген Джетта» девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, назначены экспертизы. Водитель «МАЗ-5529М1» трезв, в отношении него составлен административный материал за отсутствие путевого листа.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Благородная миссия

Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения

«Шумбрат, Мордовия!»

В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества

1
Заказать рекламу
1
1
1