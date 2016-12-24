В Мордовии молодая автоледи погибла в ДТП с грузовой фурой

По информации Госавтоинспекции республики, 26 декабря в Зубово-Полянском районе в 16:40 на автодороги «З. Поляна – Потьма» 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Фольксваген Джетта» не учла скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Здесь иномарка совершила столкновение с автомобилем «МАЗ-5529М1» с прицепом под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП управлявшая автомашиной «Фольксваген Джетта» девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, назначены экспертизы. Водитель «МАЗ-5529М1» трезв, в отношении него составлен административный материал за отсутствие путевого листа.