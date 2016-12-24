В Москве наградили победителей Всероссийского творческого конкурса «Памяти героев верны!»

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
В Музее Победы на Поклонной горе прошло награждение победителей Первого Всероссийского творческого конкурса «Памяти героев верны!», организованного фондом «Защитники Отечества». Конкурс проводился с 30 сентября по 5 ноября.
«Он посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса, Луганской народной Республики, их мужеству, отваге, самоотверженности и преданности Родине. Сохранение исторической памяти, прославление подвигов героев-соотечественников – наша задача на все времена. Это основа для движения вперед, истинные ценности, которые объединяют наше общество и воспитывают будущие поколения. Сегодня мы должны сделать все, чтобы дети, подростки, молодые люди, наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и семьи, а память о них жила в веках», – поделилась Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Участники присылали на конкурс рассказы, стихотворения и авторские песни. Они войду в электронный сборник. Всего поступило больше 3 тысяч работ из 87 регионов, в том числе 28 – из Мордовии.
«Мы благодарим жителей Мордовии, которые приняли участие в конкурсе, Ваши работы полны патриотизма и гордости за наших бойцов. Мы будем проводить дальнейшую работу по сохранению исторической правды и прославлению подвигов ребят, которые принимали и принимают участие в СВО», – прокомментировал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии Алексей Герасименко.
Напомним, что филиал фонда работает в нашей республике с 1 июня. Он оказывает поддержку ветеранам СВО, инвалидам и семьям бойцов. Обратиться за помощью можно по адресу: Саранск, ул. Полежаева, 113. Режим работы: понедельник-пятница, 9:00 – 18:00. Телефон: 8 (8342) 39-28-82.
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Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
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