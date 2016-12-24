В Саранске в следующем году откроется ресторан «Сыроварня» «Novikov Group»

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Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.
«Сегодня на заседании Совета директоров Корпорации развития Республики Мордовия обсудили перспективный проект от «Novikov Group», благодаря которому уже в следующем году в Саранске откроется ресторан «Сыроварня».
Проект с общим объемом инвестиций порядка 120 миллионов рублей способствует созданию 50 новых рабочих мест. В ресторане будет налажена реализация сыров собственного приготовления из молока, произведенного в нашем регионе.
Хочу напомнить, что Корпорация развития Республики Мордовия — это организация, созданная для содействия экономическому развитию региона. Она занимается привлечением инвестиций, поддержкой предпринимательства и развитием инфраструктуры в регионе.
Одной из приоритетных задач является активное сотрудничество с заинтересованными сторонами для достижения общей цели — повышения уровня жизни населения и развития экономики региона».
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