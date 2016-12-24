В Мордовии гастрономического дебошира заключили под стражу

В республике возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя поселка Кемля Ичалковского района по статье УК РФ «Хулигантство». Ранее судимый индивидуальный предприниматель напал на повара кафе быстрого питания из-за плохого, по его мнению, качества приготовленной шаурмы.

Как сообщает МВД по РМ, 14 декабря этого года в павильон по продаже шаурмы в селе Ичалки пришел покупатель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стал высказывать 19-летнему повару претензии к качеству продукции. Он выражался в адрес молодого человека нецензурной бранью, а потом стал бросать в работника точки выставленные на витрине напитки и готовую продукцию. Потерпевший получил телесные повреждения.

Участковые уполномоченные полиции установили личность указанного гражданина. Им оказался ранее судимый предприниматель. В настоящий момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.