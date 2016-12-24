В Саранске открылся первый Семейный многофункциональный центр

В столице Мордовии открылся первый Семейный многофункциональный центр. Расположился он на базе приюта «Надежда» по адресу: ул. Сущинского, 10.

Обратиться сюда может любая семья, которая испытывает трудности, связанные с развитием, воспитанием, обучением детей. Помощь здесь также могут получить мамы и папы, столкнувшиеся с внутрисемейными проблемами, нуждающиеся в юридической и психологической помощи.

В Семейном МФЦ работают: служба первичного приема семей; служба экстренной психологической помощи и экстренного реагирования; служба оказания услуг и социального сопровождения. Открыты профессиональные студии по парикмахерскому и швейному мастерству, кабинет психологической помощи «Семейная приемная». Функционируют клуб ответственного родительства «Семейный навигатор» и подростковый клуб «Маршрут успеха».

Напомним, Мордовия стала участником пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.