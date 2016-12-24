Парень из Питера пытался продать в Мордовии 1 килограмм наркотиков

По информации МВД по РМ, в Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Как было установлено в ходе расследования, в конце июля этого года молодой человек приехал в Саранск, где приобрел путем извлечения из тайника гашиш и мефедрон, общим весом 1 килограмм, с целью последующего сбыта на территории Мордовии.

Часть наркотиков обвиняемый оставил в тайнике, а гашиш забрал и привез на съемную квартиру на улице Косарева. В последующем он расфасовал его на 100 свертков, оборудовав закладки в лесополосе в Октябрьском районе города. По окончании этой «операции» наркодилер был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД.

В дальнейшем оперативники извлекли из тайника оставшиеся полкилограмма мефедрона, которые также предназначались для сбыта. В ходе осмотра съемной полицейские обнаружили электронные весы, несколько пустых полимерных зип-упаковок, а также пачку от сигарет с наркотическим средством.

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.