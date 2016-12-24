Лицеист из Мордовии завоевал золото на Международной олимпиаде стран СНГ

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С 25 по 27 декабря в Баку проходила Международная олимпиада стран СНГ «Лаборатория подготовки талантов». Помимо российской сборной, в интеллектуальном состязании приняли участие команды Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Грузии.
На протяжении нескольких соревновательных часов участники решали задачи по трем дисциплинам - физике, химии и математике.
В состав российской сборной наряду с двумя школьниками из Москвы вошел девятиклассник Республиканского лицея для одаренных детей Егор Абашев. Ему удалось показать наилучший результат и завоевать золотую медаль.
«Большой молодец, поздравляю! Это и победа педагогов нашего Республиканского лицея для одаренных детей. Парень по всем направлениям лучший, высочайший уровень подготовки!» - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.
Международная олимпиада стран СНГ «Лаборатория подготовки талантов» проводится с 2017 года. Соревнование является аналогом Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO).
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