«Двойной экран» для мошенников оставил девушку из Саранска без полумиллиона рублей

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии к полицейским обратилась 28-летняя местная жительница. Он сообщила, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная особа, которая представилась сотрудником банка и предупредила клиентку о попытках злоумышленников оформить на нее кредит. Для предотвращения несанкционированных действий требовалось аннулировать заявку.

Дальнейшее общение проистекало уже в мессенджере. Следуя инструкции, девушка включила на телефоне функцию, которая позволила дистанционно делиться трансляцией с экрана смартфона. Она вошла в личный кабинет онлайн-банка и произвела там какие-то манипуляции. При этом, благодаря функции «двойного экрана», злоумышленники видели все поступавшие проверочные смс-коды.

В последующем аферисты сами получили доступ к ее личному кабинету и оформили на горожанку кредит на сумму 595 тысяч 770 рублей. Ее деньги мошенники перевели на стороний счет.

Сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

МВД по РМ предупреждает: в последнее время мошенники активно используют новую схему обмана с «двойным экраном»! Убедив гражданина во время общения включить функцию демонстрации экрана, злоумышленникам становятся доступны все коды, которые приходят на телефон. В результате мошенники в личном кабинете жертвы на сайте банка меняют пароль и беспрепятственно перечисляют чужие сбережения на сторонние счета.