Этнотеатр «Варма» стал обладателем премии в области российской моды

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
В Москве состоялась первая торжественная церемония вручения премии в области модной индустрии Volga Fashion Awards. Этно-арт-театр «Варма» стал обладателем титула «Лучшая креативная коллекция».
На протяжении 2023 года под эгидой Volga Fashion Awards было проведено несколько мероприятий и показано более 150 коллекций дизайнеров из разных городов России и ближнего зарубежья. Лучших определяло профессиональное жюри, куда вошли представители модного ритейла, журналистики и глянца, fashion–блогеры.
Эксперты оценивали дизайнеров-участников по нескольким критериям. Это - четкое позиционирование марки, наличие собственной концепции и понимание своей аудитории. Также отмечался авторский почерк, соответствие концепции бренда, цельность, качество изделий, грамотная и актуальная стилизация.
По словам организаторов, проведение такой премии – это обратная связь дизайнерам, чтобы поддержать сильнейших из них и дать им еще больше возможностей для роста.
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