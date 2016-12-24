22-летняя жительница Саранска ответит за гибель в ДТП двух пассажиров своего авто

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В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 22-летней жительницы Саранска. В сентябре этого года начинающая автомобилистка угробила в дорожной аварии пассажиров своего авто - 16-летнего юношу и 20-летнюю девушку.
По данным следствия, обвиняемая ночью 24 сентября 2023 года за рулем «Лады Гранта» двигалась по дороге «р.п. Ромоданово – п. Красный Узел – п. Липки» на территории Ромодановского района. В машине находились трое пассажиров – две девушки 19-и и 20-и лет, а также 16-летний молодой человек, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.
Отвлекшись от управления автомобилем для переключения громкости музыки, барышня с с небольшим стажем вождения (права она получила только в этом году) потеряла управление - легковушка совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.
Госавтоинспекция республики сообщала, что юный пассажир «Гранты» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Травмы получила сама виновница ДТП, а также 20-летняя и 19-летняя пассажирки, которые были госпитализированы в лечебные учреждения города.
Судя по информации прокуратуры РМ, одна из пострадавших, 20-летняя девушка, также не выжила в результате этой аварии.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. К слову, скромный стаж вождения не мешал начинающей авто-леди ездить с превышением скорости – до момента аварии она успела за год нахватать 11 штрафов за скоростные нарушения ПДД РФ.
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