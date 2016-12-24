В Саранске состоялось детское новогоднее представление под патронатом Главы Мордовии

В Республиканском Дворце культуры состоялось новогоднее представление, которое ежегодно проходит под патронатом Главы Мордовии. В мероприятии приняли участие более 450 ребят со всех районов республики. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных, малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, из новых регионов России. На праздник пригласили также детей военнослужащих-участников СВО.

Юные гости праздника водили хороводы, отгадывали загадки, пели, участвовали в конкурсах, рассказывали стихи. Каждый из них получил подарок – большую мягкую игрушку.

Также на сцене РДК для ребят представили интерактивное новогоднее шоу-представление «ЧебурашкаПати». Его подготовили творческие коллективы Мордовской государственной филармонии и Детская образцовая вокальная студия «Карусельки».

«Дорогие ребята, поздравляю вас с наступающим 2024 годом! Новый год - это самый любимый праздник для всех нас и особенно для детей. В новом году я желаю вам больше радости, смеха и доброты. Я обращаюсь к вам, уважаемые взрослые, любите и поддерживайте ваших детей во всем. Пусть для всех вас 2024 год станет самым счастливым и удачным. С праздником!» - поздравила собравшихся от имени Главы Мордовии заместитель министра социальной защиты населения РМ Светлана Шувалова.