МЧС по РМ теперь возглавляет генерал

Репортер

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации начальнику Главного управления МЧС России по Республике Мордовия полковнику внутренней службы Сергею Репину присвоено специальное звание высшего начальствующего состава - генерал-майор внутренней службы.

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