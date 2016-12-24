МЧС по РМ теперь возглавляет генерал

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Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации начальнику Главного управления МЧС России по Республике Мордовия полковнику внутренней службы Сергею Репину присвоено специальное звание высшего начальствующего состава - генерал-майор внутренней службы.
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Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
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