Благодаря нацпроекту более 50 человек в поселке Кадошкино улучшили жилищные условия

Пополнение автопарка
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В Кадошкинском районе в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» введено в строй 1600 кв. метров жилья. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» из 28 квартир общей площадью 1262,8 кв. м расселено 54 человека.
Также обустроены детская игровая площадка в с. Большая Поляна и спортивная площадка в парке райцентра. Общая стоимость объектов составила 2,8 млн руб.
Кроме того, отремонтирована дворовая территория многоквартирного жилого дома № 26 по ул. Светотехническая. Продолжается благоустройство парка по ул. Болдина в п. Кадошкино.
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