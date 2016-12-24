Благодаря нацпроекту более 50 человек в поселке Кадошкино улучшили жилищные условия

В Кадошкинском районе в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» введено в строй 1600 кв. метров жилья. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» из 28 квартир общей площадью 1262,8 кв. м расселено 54 человека.

Также обустроены детская игровая площадка в с. Большая Поляна и спортивная площадка в парке райцентра. Общая стоимость объектов составила 2,8 млн руб.

Кроме того, отремонтирована дворовая территория многоквартирного жилого дома № 26 по ул. Светотехническая. Продолжается благоустройство парка по ул. Болдина в п. Кадошкино.