Павильон Мордовии на выставке-форуме «Россия» преобразился к Новому году

Экспозиция Мордовии на Международной выставке-форуме «Россия» представлена в обновленном оформлении. На стенде региона создана новогодняя атмосфера. Выставочное пространство преобразилось - его украсили снежинками, гирляндами, еловыми ветками с игрушками. В праздничный наряд переоделись и сотрудники павильона.

Гостям экспозиции будут рассказывать о новогодних традициях мордовского народа. Также они смогут познакомиться с мордовским Дедом Морозом - Якшам Атя и его очаровательной спутницей Ловонь-стирня (Снегурочкой).

Подготовлено и много новых зимних развлечений в интерактивных зонах. Например, в «волшебном» зеркале есть возможность сфотографироваться с главными персонажами Нового года. На голографической станции Holobox с посетителями будет общаться Якшам Атя. Сменился на новогодний и видеоряд на ВМХ-трассе. Теперь здесь можно увидеть зимние виды Мордовии и еще больше окунуться в атмосферу праздника.