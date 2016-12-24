Минсельхозпрод Мордовии поздравил воспитанников Инсарского детского сада

Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Тимур Гаджиев вместе с Дедом Морозом посетили детский сад «Золотой ключик» в Инсарском районе.

Это одно из дошкольных учреждений республики, где с начала этого года реализуется проект по ранней профориентации детей на профессии сельского хозяйства. Узнав об этом, фермер из Инсара Олег Пикаев взял шефство над детским садом. В начале ноября он записал видео с одной из воспитанниц - Дашей Кирдянкиной. Девочка увлеченно, со знание дела, рассказывала о том, кто такие фермеры и чем они занимаются. Видео увидел Тимур Гаджие и решил поощрить Дашу вместе с ее друзьями. Поездку было решено приурочить к Новому году. Все воспитанники группы получили сладкие новогодние подарки, а сама Даша стала обладательницей игрушечного замка, о котором давно мечтала.

После вручения подарков ребята провели для Тимура Гаджиева и Деда Мороза экскурсию по Комнате-музею сельского хозяйства района. Помимо создания познавательно-интеллектуального пространства для детей заведующая садом Татьяна Панфилова планирует реализовать инициативу возвращения пап, уехавших на заработки, в село. Минсельхозпрод РМ готов оказывать поддержку всем, кто желает работать на своей земле.