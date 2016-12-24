Ветеран спецоперации провел «Урок мужества» в Рузаевской школе № 12

В гости к девятиклассникам пришел ветеран боевых действий Сергей Горбунов. Мероприятие состоялось по инициативе филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.



Старший сержант Сергей Горбунов долгое время служил в милиции и участвовал в первой чеченской кампании в составе сводного отряда. В сентябре прошлого года отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца, выполнял обязанности командира мотострелкового отделения.



Ветеран рассказал детям о патриотизме и ответственности перед своей страной. Ученики интересовались особенностями службы в правоохранительных органах и в Вооруженных силах России.

Сами школьники активно участвуют в патриотических мероприятиях – пишут письма на фронт, а в преддверии Нового года создали праздничные открытки, которые уже оправили на передовую.

«Ваша поддержка очень важна для ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО, - отметил ветеран. – Детские письма греют душу солдата и дают веру в завтрашний день».