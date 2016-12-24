В Мордовии осужденные женщины связали теплые вещи для малышей из социального центра

«Я горжусь молодежью Мордовии!»
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН по РМ осужденные женщины накануне Нового года приняли участие в акции «Твори добро».
На протяжении двух недель они изготавливали теплые вязаные вещи для малышей. Сотрудниками исправительного учреждения рукотворные изделия были переданы в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики