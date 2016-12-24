В Мордовии осужденные женщины связали теплые вещи для малышей из социального центра

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН по РМ осужденные женщины накануне Нового года приняли участие в акции «Твори добро».

На протяжении двух недель они изготавливали теплые вязаные вещи для малышей. Сотрудниками исправительного учреждения рукотворные изделия были переданы в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.