В Саранске сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали многочисленные разрушения дорожного покрытия

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Сотрудники отдела дорожного, технического надзора Госавтоинспекции республики провели обследование эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Саранска на предмет ее соответствия обязательным требованиям законодательства в области безопасности дорожного движения.
В ходе обследования выявлены многочисленные разрушения дорожного покрытия, размеры которых превышают допустимые параметры, установленные правилами, стандартами и техническими нормами.
В отношении саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей).
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