Экс-начальник службы безопасности школы олимпийского резерва РМ отправится в колонию за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор бывшему начальнику службы безопасности Спортивной школы олимпийского резерва РМ по легкой атлетике. 44-летний мужчина обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ по РМ установили, что в июле 2022 года фигурант дела путем обмана убедил учредителя коммерческого предприятия в сфере строительства передать ему 3 миллиона рублей якобы за помощь в заключении государственного контракта на строительство спортивной площадки.

Деньги по уверению «безопасника» должны были пойти представителям региональных органов власти, в ведении которых находятся вопросы отбора подрядных организаций, а также распределения бюджетных средств.

В действительности строительство объекта не планировалось, обвиняемый каких-либо действий в интересах руководителя строительной фирмы не совершал, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.

На хитроумного начальника службы безопасности возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. В ходе следствия, покинувший должность мужчина, свою вину признал в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.