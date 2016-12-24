В Саранске на открытие главной ёлки подготовили развлекательную программу

По информации Администрации города, 24 декабря в 16.00 на Советской площади столицы Мордовии состоится торжественное открытие главной ёлки.

В честь этого события подготовлена развлекательная программа:



- Новогодняя интермедия. Встреча с символом наступающего года – Драконом и любимыми сказочными героями

- Прибытие Деда Мороза и Снегурочки

- Зажжение главной ёлки

- «Новогодний танцпол» - танцевальное шоу для детей с участием ростовых кукол

- «Зимняя импровизация» - музыкальный дискомарафон

- «Зимние забавы новогодней столицы!» - марафон новогодних спортивных игр на свежем воздухе.



В 17.30 откроются ёлки в районах города - на площадях по ул. Коваленко, ул. М.Расковой, ул. Гожувская.

Здесь также развернутся праздничные мероприятия:



- «Снежные забавы» - серпантин новогодних затей

- «Чудеса у волшебной ёлки» - игровое представление

- Встреча Деда Мороза и Снегурочки

- «Музыкальный хит-парад» - концерт от коллективов и солистов Дворца культуры г.о. Саранск

- Танцевальный микс на свежем воздухе.