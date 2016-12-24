В Саранске отменили салют на Новый год

Об этом в телеграм сообщил Глава городского округа Игорь Асабин.

«Уважаемые жители Саранска!

Мы посоветовались с общественностью и приняли решение отказаться от Новогоднего салюта и фейерверков 31 декабря.

В Саранске на Советской площади и микрорайонах города в предновогоднюю ночь праздничных салютов не будет.

Уверен, что жители нашего города поддерживают такое решение. В Саранске запланировано множество новогодних праздничных мероприятий, состоятся концерты, спортивные программы, проведем ёлки для детей.

Несомненно, Новый год это семейный праздник, отпразднуем его традиционно по-домашнему, в теплой и уютной обстановке, с родными и близкими.

Обязательно поздравим наших бойцов участников СВО, и их семьи с Новым годом».