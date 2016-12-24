В Саранске семьям погибших участников СВО вручили памятные знаки

22 декабря в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась церемония вручения знаков «Семье погибшего защитника Отечества». В мероприятии приняли участие сотрудники филиала фонда, семьи погибших участников СВО и представители всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».



Церемония началась с выноса флага Российской Федерации. Стяг нес почетный караул юнармейцев из школы №8. После объявленной минуты молчания памятные знаки «Семье погибшего защитника Отечества» вручили вдовам и родителям 10 погибших участников СВО из Саранска и районов республики.



«Эти ребята навсегда останутся для нас примером чести, мужества и верности своему народу, своему Отечеству», - сказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии Алексей Герасименко.

«На каждое поколение приходится своя война. Главное – помнить и чтить подвиги наших героев», - добавил заместитель председателя регионального отделения «Боевого братства» Владимир Кондрашкин.



Супруга погибшего офицера Светлана Ситкина отметила, что каждая семья будет трепетно хранить полученный знак в память о погибших близких. «Для нас важно, что их подвиг не забыт. Память о наших героях мы передадим младшим поколениям».



Знак «Семье погибшего защитника Отечества» вручается семье гражданина Российской Федерации, геройски погибшего при исполнении воинского долга. Он изготовлен из специального сплава серебристого цвета. На лицевой стороне на фоне лаврового венка изображен двуглавый орел, увенчанный короной. На груди орла щит, на щите – всадник, поражающий копьем дракона. В нижней части венка расположена лента с надписью «Честь. Слава. Братство». На оборотной стороне напечатан текст «Вечная память героям».