В Мордовии подросток потушил пламя Вечного огня, бросив в него комок снега

Как сообщает МВД по РМ, в Рузаевском районе проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

Факт противоправных действий был выявлен сотрудниками уголовного розыска 20 декабря. При просмотре записи с камер видеонаблюдения оперативники установили, что накануне в вечернее время неизвестный бросил в Вечный огонь перед памятником павшим воинам в годы Великой Отечественной войны на улице Маяковского комок снега. В результате пламя потухло.

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили участника инцидента. Им оказался 10-летний подросток. Как пояснил мальчик инспекторам ПДН, проходя мимо мемориала, он решил бросить снежок, чтобы проверить, потухнет огонь или нет.

Семья, в которой воспитывается школьник, является благополучной. На учете в органах внутренних дел не состоит. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.