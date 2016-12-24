В Саранске водители сбили двух пешеходов и скрылись с места ДТП

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По информации Госавтоинспекции республики, 21 декабря в Саранске двое автомобилистов после совершенных наездов на пешеходов скрылись с места ДТП. Один из них уже найден.
Дорожные инциденты произошли в разных районах города примерно в одно и тоже время. В 16 часов 25 минут напротив дома № 50А по ул. Коваленко 38-летний водитель автомашины «ВАЗ-2109» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Школьницу с различными травмами госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Водитель скрылся с места ДТП, но в последующем был установлен, трезв.
В 16 часов 35 минут напротив дома № 30 по ул. Васенко неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на 31-летнего мужчину, который также переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший с различными травмами самостоятельно обращался в Республиканскую больницу №4, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Приняты меры по его розыску.
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