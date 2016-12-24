Поздравление Главы Мордовии с Днём энергетика

Социум

Уважаемые работники энергетического комплекса республики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На вас возложена очень важная и ответственная задача. От вашего труда зависит надежное электроснабжение и теплоснабжение всех отраслей экономики, тепло и уют в домах жителей.

Энергетический комплекс Мордовии – один из ключевых и стратегических. При помощи федерального центра и республиканских инвестиционных программ строится новая инженерная инфраструктура и модернизируются объекты теплоэнергетики. Пристальное внимание уделяем подготовке к отопительному сезону: она проводится комплексно и очень тщательно. Благодаря такой системной работе уменьшается аварийность в энергетической системе региона, повышается качество коммунальных услуг, решаются задачи по бесперебойной работе промышленных предприятий и социальных  учреждений.

Выражаю искреннюю признательность энергетикам республики за добросовестный труд. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов!

Глава Республики Мордовия                А. Здунов

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