Поздравление Главы Мордовии с Днём энергетика

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Уважаемые работники энергетического комплекса республики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложена очень важная и ответственная задача. От вашего труда зависит надежное электроснабжение и теплоснабжение всех отраслей экономики, тепло и уют в домах жителей.
Энергетический комплекс Мордовии – один из ключевых и стратегических. При помощи федерального центра и республиканских инвестиционных программ строится новая инженерная инфраструктура и модернизируются объекты теплоэнергетики. Пристальное внимание уделяем подготовке к отопительному сезону: она проводится комплексно и очень тщательно. Благодаря такой системной работе уменьшается аварийность в энергетической системе региона, повышается качество коммунальных услуг, решаются задачи по бесперебойной работе промышленных предприятий и социальных учреждений.
Выражаю искреннюю признательность энергетикам республики за добросовестный труд. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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