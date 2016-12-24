В Мордовии выбрали лучший студенческий педагогический отряд

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В Мордовии завершился ежегодный республиканский конкурс педагогических отрядов «СПОсобность 2023», который проводится уже более 10 лет.
В очный финал конкурса прошли несколько отрядов - отряд «Ника» МГУ им. Н.П. Огарева, «Все Свои» РПА МЮ России, «Навигатор» МГУ им. Н.П. Огарева, «Феникс» МГПУ им. М.Е. Евсевьева, «Крылья» МГУ им. Н.П. Огарева и «Евсевьевцы» МГПУ им. М.Е. Евсевьева.
По результатам оценок экспертного жюри места распределились следующим образом:
1 место — СПО «Навигатор» МГУ им. Н.П. Огарева
2 место — «Феникс» МГПУ им. М.Е. Евсевьева
3 место — «Ника» МГУ им. Н.П. Огарева.
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