В Мордовии выбрали лучший студенческий педагогический отряд

В Мордовии завершился ежегодный республиканский конкурс педагогических отрядов «СПОсобность 2023», который проводится уже более 10 лет.

В очный финал конкурса прошли несколько отрядов - отряд «Ника» МГУ им. Н.П. Огарева, «Все Свои» РПА МЮ России, «Навигатор» МГУ им. Н.П. Огарева, «Феникс» МГПУ им. М.Е. Евсевьева, «Крылья» МГУ им. Н.П. Огарева и «Евсевьевцы» МГПУ им. М.Е. Евсевьева.

По результатам оценок экспертного жюри места распределились следующим образом:

1 место — СПО «Навигатор» МГУ им. Н.П. Огарева

2 место — «Феникс» МГПУ им. М.Е. Евсевьева

3 место — «Ника» МГУ им. Н.П. Огарева.