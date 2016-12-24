В Лямбирском районе продолжается строительство комплекса по обработке отходов

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» в Лямбирском районе продолжается строительство межмуниципального комплекса по обработке отходов мощностью 180 тыс. тонн в год.

Работы ведутся согласно графику, проведена планировка территорий, смонтировано ограждение, оборудованы временные сооружения, ведутся работы по устройству фундаментов. Кроме того, проводится процедура заключения договоров на поставку оборудования и строительных материалов.

Отметим, что отсортированные отходы, которые поступят на этот комплекс, будут уходить на вторичную переработку.

Возведение объекта началось в сентябре этого года, а завершить его планируется к концу 24 года.